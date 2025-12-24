24 декабря, 09:15Происшествия
В Люберцах задержали курьеров, перевозивших детей в сумках на электровелосипедах
В подмосковных Люберцах задержали курьеров, которые перевозили детей в сумках на электровелосипедах. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, на мужчин составили административные протоколы.
Ранее в Сети появились кадры, на которых двое доставщиков перевозили двухлетних мальчика и девочку в курьерских сумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов. После этого полицейские начали проверять видео.
