Фото: Следственный комитет РФ

В Москве раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в 2007 году. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

ЧП произошло 21 мая 2007 года возле дома на проспекте Вернадского. По данным ведомства, двое иностранцев напали на прохожую и избили, после чего похитили ее телефон и деньги в размере 5 тысяч рублей. Спустя время женщина умерла в одной из московских больниц от полученных травм.

Следователи и криминалисты вместе с оперативниками изучили материалы дела, а также собранные доказательства. Помимо этого, они допросили свидетелей и провели сразу несколько сложных судебных экспертиз.

В результате им удалось установить личности злоумышленников. Ими оказались два брата 1982 и 1984 годов рождения, которым заочно предъявлено обвинение в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время злоумышленники заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Дело передано для направления в суд.

Ранее следователи раскрыли убийство мужчины, совершенное 19 декабря 2019 года в ресторане в Москве. По версии СК, иностранец 1994 года рождения, находясь в нетрезвом виде, избил бейсбольной битой своего знакомого. Он нанес пострадавшему не менее 11 ударов в жизненно важные органы, от чего потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело на безлюдный участок в Подмосковье, а затем скрылся. Следователи изучили материалы дела и улики, провели допрос свидетелей и организовали судебные экспертизы. В результате им удалось установить личность злоумышленника. Иностранца заочно арестовали. Его также объявили в международный розыск.

