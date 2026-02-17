Форма поиска по сайту

Новости

17 февраля, 11:15

Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве

Новости мира: лифт с российскими туристами рухнул в отеле на Пхукете

В Подмосковье задержали мужчину, который воровал продукты из супермаркета

Силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над Россией в ночь на 17 февраля

Десятки собак обнаружили запертыми в квартире в Царицыне

Новости регионов: трассу М-4 "Дон" парализовало в Воронежской области из-за метели

Новости мира: стрельба произошла во время школьного хоккейного матча в США

В Шереметьево женщину оштрафовали на 1,5 млн рублей за незадекларированные украшения

ДТП произошло на востоке Москвы из-за снегопада

"Московский патруль": полиция задержала рецидивиста за нападение на магазины техники

Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 21. Об этом сообщили в Дептрансе. На месте работают оперативные службы, обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Движение поблизости было затруднено, сейчас оно восстановлено.

Два грузовика столкнулись в подмосковной Старой Купавне. Водитель фуры не справился с управлением из-за гололеда, и машина съехала с дороги. Она задела другой грузовик, сообщают очевидцы. Информации о пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

