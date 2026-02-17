Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве

Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 21. Об этом сообщили в Дептрансе. На месте работают оперативные службы, обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Движение поблизости было затруднено, сейчас оно восстановлено.

Два грузовика столкнулись в подмосковной Старой Купавне. Водитель фуры не справился с управлением из-за гололеда, и машина съехала с дороги. Она задела другой грузовик, сообщают очевидцы. Информации о пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.