16 февраля, 08:15

Дорогу из Териберки в Мурманск замело после шестидневного снегопада

Сотни туристов, включая москвичей, оказались в снежной ловушке в Териберке. Дорогу из Мурманска в село занесло из-за снежного бурана, который продолжался 6 дней. Людей на машинах и автобусах пропускали колоннами за спецтехникой, но в минувшие выходные движение полностью остановилось.

Застрявшие путешественники ночевали в автомобилях. В кафе у трассы раздавали бесплатный чай и печенье, в Териберке открыли пункты обогрева в школах. По словам местной жительницы, более 1 тысячи гостей не могут выехать из поселка с 6 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

