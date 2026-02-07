Новости регионов: снегопад парализовал движение в Ростове-на-Дону

Мощный снегопад парализовал движение в Ростове-на-Дону. Там побит 60-летний рекорд дня по количеству выпавших осадков. Жители толкают автобусы, легковые автомобили и несколько часов пытаются добраться до дома.

Четырех заблудившихся в метель рыбаков спасли сотрудники МЧС РФ на Сахалине. Первый инцидент произошел в районе залива Терпения. На помощь двум заблудившимся рыбакам выехали инспекторы. Один из них на снегоходе искал мужчин, а второй остался на берегу для связи.

