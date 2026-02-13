Жители Перова обнаружили во дворе тела погибших кошек

Во дворе на улице Металлургов в районе Перово местные жители обнаружили тела погибших уличных кошек. Очевидцы сообщили, что животные погибли за короткое время, еще несколько были найдены в критическом состоянии и доставлены в ветеринарную клинику.

Жители предполагают, что яд разбросали намеренно, и обратились в полицию. Выжили только два кота, которых назвали Тост и Пельмень. Их лечение обошлось волонтерам в 100 тысяч рублей. Сейчас животные находятся под наблюдением врачей, после выздоровления их планируют пристроить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.