Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 22:15

Происшествия

Жители Перова обнаружили во дворе тела погибших кошек

Жители Перова обнаружили во дворе тела погибших кошек

Выставка "Лучшие собаки и кошки России" открылась в Гостином Дворе

Девять кошек погибли в результате отравления в Перове

Манулов в Новосибирском зоопарке рассадили по парам

Москвичка случайно постирала кота в стиральной машине

Московскому зоопарку исполнилось 162 года

Хаски погибла из-за удара током от фонарного столба на западе Москвы

"Вопрос спорный": нужно ли вводить налог на выгул собак в России

Хинганский заповедник опубликовал кадры с медведями, напоминающие картину Шишкина

Московский зоопарк подготовил для посетителей программу в честь 162-летия

Во дворе на улице Металлургов в районе Перово местные жители обнаружили тела погибших уличных кошек. Очевидцы сообщили, что животные погибли за короткое время, еще несколько были найдены в критическом состоянии и доставлены в ветеринарную клинику.

Жители предполагают, что яд разбросали намеренно, и обратились в полицию. Выжили только два кота, которых назвали Тост и Пельмень. Их лечение обошлось волонтерам в 100 тысяч рублей. Сейчас животные находятся под наблюдением врачей, после выздоровления их планируют пристроить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиягородвидеоДиана ЖуковаЕкатерина Ефимцева

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика