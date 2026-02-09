Зоолог объяснил влияние резкого потепления на медведей

Резкое потепление в столичном регионе может повлиять на медведей. Зоолог Михаил Кречмар пояснил, что эти животные обычно просыпаются, когда талая вода начинает немного подтапливать берлогу. Когда это происходит, они выходят в поисках пищи. При этом, по словам специалиста, риск катастрофических паводков, угрожающих животным, минимален, так как снег тает постепенно.

Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что температура воздуха превысит климатическую норму почти на 5 градусов. Это приведет к осадкам в виде моросящего дождя и мокрого снега, что создаст гололедицу и скользкие дороги. Такая погода будет напряженной как для пешеходов, так и для водителей.

