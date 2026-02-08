Новости регионов: бурное половодье ожидается в Центральной России

В Центральной России весной ожидается бурное половодье из-за рекордных снегопадов этой зимой. По прогнозам метеорологов, уровень воды в реках может достичь экстремальных отметок после таяния снега.

На трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом у китайского электрокара сел аккумулятор и машина встала посреди дороги. После вынужденной остановки водителю пришлось вызывать эвакуатор и на нем добираться до ближайшей зарядной станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

