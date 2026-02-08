Форма поиска по сайту

08 февраля, 09:30

Новости регионов: бурное половодье ожидается в Центральной России

До минус 14 градусов ожидается в Москве 8 февраля

Банки ужесточили правила для клиентов, сдающих в аренду ипотечное жилье

Домовые чаты в MAX станут обязательными с 1 сентября

Московские рестораны ввели повышенные депозиты за бронирование столиков к 14 февраля

В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина

"Парковочные войны" развернулись в Подмосковье

"Новости дня": газовые службы получат право перекрывать газ в проблемных квартирах

"Откройте, Давид": Тамара Глоба

Туристов предупредили о вирусе Нипах в Индии

В Центральной России весной ожидается бурное половодье из-за рекордных снегопадов этой зимой. По прогнозам метеорологов, уровень воды в реках может достичь экстремальных отметок после таяния снега.

На трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом у китайского электрокара сел аккумулятор и машина встала посреди дороги. После вынужденной остановки водителю пришлось вызывать эвакуатор и на нем добираться до ближайшей зарядной станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодарегионытранспортвидеоДмитрий Козачинский

