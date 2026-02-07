Оранжевый уровень погодной опасности отменили в столичном регионе

Оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов отменили в Московском регионе. Он действовал на протяжении восьми суток и предупреждал о сложных метеоусловиях, которые могли привести к стихийным бедствиям и нанести ущерб.

Среднесуточная температура воздуха была на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Как рассказали в Гидрометцентре, мороз в Москве и в регионе ослабнет уже 7 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

