07 февраля, 09:15

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности отменили в столичном регионе

Оранжевый уровень погодной опасности отменили в столичном регионе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 февраля

"Новости дня": социальные пенсии проиндексируют в России на 6,8% 1 апреля

"Миллион вопросов": юрист рассказала, как добиться замены шумного лифта в доме

Период аномальных холодов завершился в Москве

"Вопрос спорный": стоит ли доверять домашнему персоналу

Снежный покров вырастет на 0,5 см после снегопада в Москве 6 февраля

Москвичка рассказала о погоде у метро "Петровский Парк"

Зрители Москвы 24 рассказали о погоде в Хамовниках и Щербинке 6 февраля

"Специальный репортаж": догхантеры

Оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов отменили в Московском регионе. Он действовал на протяжении восьми суток и предупреждал о сложных метеоусловиях, которые могли привести к стихийным бедствиям и нанести ущерб.

Среднесуточная температура воздуха была на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Как рассказали в Гидрометцентре, мороз в Москве и в регионе ослабнет уже 7 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

