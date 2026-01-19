19 января, 07:15Общество
Взыскание долгов за ЖКХ переведут на цифровую платформу в 2028 году
Взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги планируют полностью перевести на цифровую платформу к 2028 году. Для этого потребуется принять соответствующий федеральный закон.
Сам эксперимент по онлайн-информированию и взысканию задолженностей стартовал в России в прошлом году. Он проводится на добровольной основе для граждан и организаций ЖКХ в 17 регионах страны.
