Взыскание долгов за ЖКХ переведут на цифровую платформу в 2028 году

Взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги планируют полностью перевести на цифровую платформу к 2028 году. Для этого потребуется принять соответствующий федеральный закон.

Сам эксперимент по онлайн-информированию и взысканию задолженностей стартовал в России в прошлом году. Он проводится на добровольной основе для граждан и организаций ЖКХ в 17 регионах страны.

