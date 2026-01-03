Роспотребнадзор рассказал, в каких странах можно заразиться опасными лихорадками

Москвичи часто улетают на праздники в экзотические страны. Популярны такие направления, как Таиланд, Индия и Филиппины.

В Роспотребнадзоре туристам напомнили о мерах предосторожности. Путешественникам стоит опасаться тропических лихорадок, которые переносят насекомые. Для защиты пригодятся репелленты и одежда с длинным рукавом.

Также внимание стоит уделить воде: чтобы избежать инфекций, пить и мыть продукты можно только водой из бутылок, а от льда в напитках лучше отказаться.

