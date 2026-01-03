Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 09:30

Общество

Роспотребнадзор рассказал, в каких странах можно заразиться опасными лихорадками

Роспотребнадзор рассказал, в каких странах можно заразиться опасными лихорадками

Москвичка пожаловалась на то, что ее не взяли работать бариста из-за возраста

Эксперты определили, какие специальности станут самыми востребованными в 2026 году

Высота снежного покрова в Москве достигла 30 сантиметров

Москвичи взвешиваются на мандариновых весах после новогоднего застолья

Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе Тюмень – Омск

Москвичи потратили рекордное количество воды 31 декабря

Ключевая ставка к концу года может снизиться до 9–10%

В столице открыты 30 пунктов для сбора посылок и писем для участников СВО

Москвичи могут поздравить бойцов СВО через павильоны "Фабрика подарков"

Москвичи часто улетают на праздники в экзотические страны. Популярны такие направления, как Таиланд, Индия и Филиппины.

В Роспотребнадзоре туристам напомнили о мерах предосторожности. Путешественникам стоит опасаться тропических лихорадок, которые переносят насекомые. Для защиты пригодятся репелленты и одежда с длинным рукавом.

Также внимание стоит уделить воде: чтобы избежать инфекций, пить и мыть продукты можно только водой из бутылок, а от льда в напитках лучше отказаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотуризмвидеоЕгор Бедуля

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика