Девушке отказали в работе в столичной кофейне из-за возраста

В Москве разгорелся скандал вокруг эйджизма после того, как девушке отказали в трудоустройстве в кофейне, сославшись на "большую разницу в возрасте" с коллективом. Мария, имеющая опыт управления кофейней, получила отказ с формулировкой о невозможности сработаться из-за возрастного различия.

История вызвала волну критики в соцсетях, после чего совладелец заведения извинился за "неточные формулировки" менеджера. Юристы напомнили, что отказ по возрасту является дискриминацией, а HR-эксперты подчеркнули, что современным компаниям важно оценивать профессиональные качества, а не паспортные данные соискателей.

