Собянин: проект "Москва помогает" собрал почти 5 млн товаров для армии

Столица вносит значительный вклад в обеспечение российской армии всем необходимым. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, благодаря главному социальному проекту "Москва помогает" удалось собрать почти 5 миллионов различных товаров.

В 15 штабах проекта принимают одежду, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, а также книги, игрушки, постельное белье и бытовую технику для военнослужащих и их семей. Помочь можно и через павильоны "Фабрика подарков".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.