12 ноября, 22:45

Общество

В Сети стали активно обсуждать эйджизм при приеме на работу

В Сети стали активно обсуждать эйджизм при приеме на работу

В Сети набирают обороты споры по поводу эйджизма, то есть предрассудков в отношении возраста при приеме на работу. Исследования показывают, что молодежь больше других ценит похвалу, меньше терпит переработки и чаще меняет профессию. При этом старшее поколение предпочитает стабильность.

Действительно ли люди часто сталкиваются с эйджизмом? Что это – стереотип или реальность? В чем именно он проявляется? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

