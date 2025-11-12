В Сети стали активно обсуждать эйджизм при приеме на работу

В Сети набирают обороты споры по поводу эйджизма, то есть предрассудков в отношении возраста при приеме на работу. Исследования показывают, что молодежь больше других ценит похвалу, меньше терпит переработки и чаще меняет профессию. При этом старшее поколение предпочитает стабильность.

Действительно ли люди часто сталкиваются с эйджизмом? Что это – стереотип или реальность? В чем именно он проявляется? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.