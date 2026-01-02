Врачи спрогнозировали пик заболеваемости гонконгским гриппом в середине января

Врачи предупреждают, что пик заболеваемости гонконгским гриппом (H3N2) в России ожидается в середине января. Количество больных продолжает расти, несмотря на новогодние праздники.

Тяжелее всего вирус переносят люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что уровень заболеваемости соответствует сезонной норме.

