Машина перевернулась в Москве в районе Сходни

В Москве сохраняется сложная дорожная ситуация из-за снегопада. В районе Сходни, по сообщениям очевидцев, перевернулась машина. В настоящее время автомобиль уже оттащили на обочину. Данных о пострадавших нет.

Полностью перекрыто движение на 16-м километре МКАД. Телезрители сообщают, что там буксуют фуры. Водители ставят машины в режим парковки и ждут, когда сотрудники ЦОДД помогут большегрузам разъехаться.

