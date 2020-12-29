29 декабря, 09:45Регионы
Мощный снегопад прошел в Крыму
Крым оказался во власти снегопада. На расчистку трасс полуострова вывели более сотни единиц специальной техники. Дорожные службы работают в усиленном режиме сразу в нескольких районах: от Ялты и Алушты до Керчи и Джанкоя.
Самая сложная обстановка сложилась в горах – на Ангарском перевале технику задействовали круглосуточно. В Симферополе температура около нуля, а в пригородах держится стабильный минус, поэтому работники дорожных служб призывают водителей к осторожности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.