Женщина бросила 51-килограммовый люк на автомобиль в Балашихе

В подмосковной Балашихе произошел инцидент, запечатленный камерами наблюдения. Девушка подняла с газона канализационный люк весом 51 килограмм и, оттащив его к припаркованной иномарке, бросила на крышу автомобиля, пробив заднее стекло.

Мотивы ее действий сейчас выясняют оперативники совместно с владельцем поврежденной машины. Возможно, причиной могла стать серьезная личная обида.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.