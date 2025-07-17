Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержан мужчина, разбивший чужую машину

"Московский патруль": в Подмосковье задержан мужчина, разбивший чужую машину

"Московский патруль": девочка, пострадавшая при нападении школьника в Домодедове, умерла

"Московский патруль": полицейские перехватили партию наркотиков на северо-западе Москвы

Израильские ВВС вновь атаковали Дамаск

В Истринском водохранилище один из лосей сам выбрался из воды и скрылся в лесу

Новости регионов: десятки арбузов рассыпались по трассе в Тамбовской области

Квартира загорелась в Чертанове Северном

В Подмосковье спасли лосей, застрявших на гидроузле

Лосей спасли из водохранилища в Подмосковье

Автомобиль упал в котлован на западе Москвы

В Подмосковье задержан мужчина, разбивший припаркованную во дворе машину.

Злоумышленник забрался на капот иномарки и на протяжении нескольких минут бил ногами по лобовому стеклу, после чего скрылся в лесополосе.

Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области быстро задержали мужчину. Им оказался 22-летний житель Сергиева Посада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика