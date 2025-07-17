"Московский патруль": в Подмосковье задержан мужчина, разбивший чужую машину

В Подмосковье задержан мужчина, разбивший припаркованную во дворе машину.

Злоумышленник забрался на капот иномарки и на протяжении нескольких минут бил ногами по лобовому стеклу, после чего скрылся в лесополосе.

Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области быстро задержали мужчину. Им оказался 22-летний житель Сергиева Посада.

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