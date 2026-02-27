Форма поиска по сайту

27 февраля, 13:00

Спорт

"Москва – столица спорта": секции по кунг-фу работают в городе для всех желающих

"Зимний день Московского спорта" в ретростиле пройдет в "Лужниках" 28 февраля

Криштиану Роналду вошел в состав совладельцев ФК "Альмерия"

Москвичи могут бесплатно посетить катки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Охранник футболиста Лионеля Месси выбежал на поле во время матча

"Москва – столица спорта": тренировки по фитбоксингу можно посетить в столице

Занятие по растяжке пройдет на ВДНХ 26 февраля

Падение фигуристки Петросян с четверного прыжка стоило ей олимпийской медали

Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

"Москва – столица спорта": чемпионат по кроссу на снегоходах прошел в городе

В Москве работают секции по кунг-фу. Его чаще выбирают как альтернативу классическим единоборствам. Это функциональная тренировка, здесь задействуется все тело, а также очень нужны концентрация и внимание.

В кунг-фу есть несколько направлений, например тайцзицюань, где используют так называемую мягкую силу. Благодаря этому заниматься могут все и в любом возрасте. Со стороны это может показаться гимнастикой, движения напоминают изящные плавные танцы, но в них кроется очень глубокий смысл.

Все эти движения имеют боевой аспект. Каждое из них прорабатывается плавно, чтобы чувствовать, осознавать и контролировать их.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидео

