"Москва – столица спорта": секции по кунг-фу работают в городе для всех желающих

В Москве работают секции по кунг-фу. Его чаще выбирают как альтернативу классическим единоборствам. Это функциональная тренировка, здесь задействуется все тело, а также очень нужны концентрация и внимание.

В кунг-фу есть несколько направлений, например тайцзицюань, где используют так называемую мягкую силу. Благодаря этому заниматься могут все и в любом возрасте. Со стороны это может показаться гимнастикой, движения напоминают изящные плавные танцы, но в них кроется очень глубокий смысл.

Все эти движения имеют боевой аспект. Каждое из них прорабатывается плавно, чтобы чувствовать, осознавать и контролировать их.

