"Зимний день Московского спорта" в ретростиле пройдет в "Лужниках" 28 февраля

"Зимний день Московского спорта" в ретростиле пройдет 28 февраля в "Лужниках". Это финальный праздник зимнего сезона. Для всех желающих на лыжно-биатлонной трассе пройдет ретрогонка.

Также будут работать каток под хиты 80-х и 90-х и тюбинговая горка, пройдут конкурсы и мастер-классы. А на сцене для москвичей выступят знаменитые артисты: Алена Апина, Валерия, Дмитрий Маликов.

Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.