Бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу пройдут на ВДНХ

В рамках проекта "Мой спортивный район" для детей и взрослых в Москве подготовили бесплатные тренировки 4 марта. На ВДНХ пройдут занятия по танцевальному фитнесу. Они помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и зарядиться бодростью. Начало – в 19:00.

В спорткомплексе "Солнечный" состоится тренировка по бадминтону. Начало – в 13:00. В спорткомплексе "Движение" в 14:00 инструкторы проведут занятие по настольному теннису. Эта игра помогает поддерживать физическую форму и улучшает настроение.

