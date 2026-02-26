Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля

В ночь на 26 февраля завершились стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов. По их итогам вратари "Буде-Глимт" и ПСЖ Никита Хайкин и Матвей Сафонов соответственно, вышли в 1/8 финала турнира. О главных сенсациях минувшего этапа расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Буде-Глимт" выбил "Интер"

Фото: Getty Images/Francesco Scaccianoce

Норвежский клуб, основным вратарем которого является россиянин Никита Хайкин, невероятно хорош в Лиге чемпионов нынешней зимой. В январе под конец Общего этапа "Буде-Глимт" переиграл "Манчестер Сити" (3:1) и мадридский "Атлетико" (2:1), и в первом раунде плей-офф попал на миланский "Интер".

Итальянцы были безусловными фаворитами, однако жареным запахло еще неделю назад, когда "нерадзурри" внезапно проиграли норвежцам на выезде 1:3. Казалось, команда Кристиана Киву сделает работу над ошибками в ответной встрече в Милане, но вместо этого случился ранний вылет финалиста турнира прошлого сезона.

Во втором тайме "Буде" повел со счетом 2:0 усилиями Йенса Хеуге и Хокона Эвьена, поставив "Интер" практически в безвыходное положение. Черно-синие сподобились лишь на один мяч, забитый защитником Алессандро Бастони, однако этого было слишком мало.

После сенсационного поражения на команду Киву, которая с внушительным отрывом лидирует в Серии А, обрушилась волна критики. В частности, экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил журналистам, что причина поражения "Интера" в слишком медленном футболе в национальном чемпионате, который не вырабатывает привычку включать повышенную передачу в нужный для этого момент. Но даже в таких условиях для команды, чей состав более чем в 10 раз дороже соперника (примерно 667 миллионов евро против 57 у норвежцев), это огромный удар по имиджу.

"Буде-Глимт" же доказал, что порядок все еще бьет класс. Но выход в 1/8 финала был бы невозможен без блистательной игры Хайкина в створе: по данным Opta, россиянин прямо сейчас – лидер турнира по количеству сейвов (56).

При этом если норвежская сказка продолжается, то вот другая – азербайджанская – подошла к концу. "Карабах" прилично пошумел на Общем этапе, но в стыках против "Ньюкасла" все закончилось без шансов для команды Гурбана Гурбанова (1:6 в первом матче и 2:3 во втором).

"Галатасарай" убрал "Ювентус"

Фото: AP/Khalil Hamra

Турецкий суперклуб если и уступает в классе "старой синьоре" в ее нынешнем виде, то незначительно. А с учетом сложностей, с которыми сталкивается "Ювентус" в этом сезоне, такой фактор в принципе нивелируется.

Пришедший в стан итальянцев по ходу чемпионата Лучано Спалетти, казалось, вдохнул в кризисную команду новую жизнь, однако во время первого матча в Стамбуле все пошло для туринцев по наихудшему сценарию из возможных. Получить 2:5, причем по делу, – серьезное ослабление позиций, пусть даже и перед ответной встречей в Турине.

Второй матч был не менее безумным, однако абсолютным аутсайдером по игре выглядел уже "Галатасарай". Итальянцы вели 1:0, но остались в меньшинстве на 48-й минуте после удаления Ллойда Келли, что должно было разбудить в сопернике истинного стамбульского зверя. Но он спал, а тем временем команда Спалетти забила еще два мяча и перевела встречу в дополнительное время.

В овертайме черно-белые снова создали пачку моментов, но играть 120 минут вдесятером, не сбавляя темп, на таком уровне очень тяжело. Появились дыры, которыми с успехом воспользовались сначала форвард стамбульцев Виктор Осимхен, а затем и его партнер по амплуа Барыш Йылмаз. Таким образом, "Юве" хоть и выиграл 3:2, но по сумме двух встреч остался без Лиги чемпионов.

"Галатасараю" же явно стоит покопаться в себе: если есть амбиции пройти еще дальше, упускать столь солидное преимущество при совершенно чудовищной игре никак нельзя.

Вылет "Бенфики" и шок Винисиуса

Фото: Getty Images/Clive Brunskill

Противостояние лиссабонцев против мадридского "Реала" изначально выделялось как минимум одной пикантной деталью. Все-таки, португальцев нынче тренирует Жозе Моуриньо, – далеко не чужой человек для испанского суперклуба. А тут еще и на исходе Общего этапа "Бенфика" чудом выцарапала себе право на участие в стыковых матчах, победив "сливочных" 4:2 с решающим голом голкипера Анатолия Трубина на последней минуте встречи.

И вот жребий свел этих соперников вновь, однако первый матч запомнился не футбольными событиями. Оформивший единственный гол матча в Лиссабоне вингер "Реала" Винисиус, по его словам, стал жертвой оскорблений со стороны полузащитника "Бенфики" Джанлуки Престианни. Что именно он сказал, до конца неясно: по одной версии, аргентинский крайний полузащитник назвал бразильца "карликом", по другой – "обезьяной". Были и еще интерпретации, но их лучше оставить за кадром. Основной версии нет, так как произнося нечто, Престианни закрыл лицо футболкой.

Несмотря на то, что никаких железобетонных доказательств акта расизма или оскорблений нет, УЕФА все равно отстранило игрока "Бенфики" на время разбирательств. Престианни назвал такое решение "позором", но его мнение ситуацию никак не поменяло.

"Реал" к ответной встрече в Мадриде тоже не досчитался многих игроков основы, но уже по футбольным причинам. В частности, небольшое повреждение помешало принять участие Килиану Мбаппе. И началось все для испанцев не очень здорово, когда на 14 минуте защитники не уберегли своего голкипера Тибо Куртуа от расстрела с близкого расстояния в исполнении полузащитника "Бенфики" Рафа Силвы.

Но в итоге класс все же дал о себе знать: уже на 16-й минуте опорник "Реала" Орельен Тчуамени здорово пробил издали в левый от Лунина угол, а на 80-й один на один с украинским вратарем улетел Винисиус, спокойно покатил мяч в сетку и побежал танцевать к угловому флажку.

2:1 и 3:1 по сумме двух встреч – "Реал" идет дальше, а Моуриньо заканчивает свой проход за трофеем. А вот эхо скандала с Престианни, судя по всему, будет раздаваться еще очень долго. Недаром, по данным СМИ, в Бразилии даже хотят принять "закон Винисиуса", который обяжет судей немедленно останавливать матчи при намеке на расизм.

И да: дисквалифицированный за поведение в предыдущей игре Моуриньо не появился даже на трибуне некогда родного стадиона. По слухам, игру он смотрел на планшете в клубном автобусе, который стоял на парковке "Сантьяго Бернабеу".

При этом в следующей стадии Лиги чемпионов будет два клуба из Мадрида: "Атлетико" испытал трудности в выездной игре с "Брюгге" в первой встрече (3:3), однако дома укатал соперника налегке (4:1).

Битва россиян в пользу Сафонова

Фото: Getty Images/Glenn Gervot – PSG

Жребий свел на стадии стыковых матчей ПСЖ и "Монако" – французские клубы с двумя россиянами в составе. При этом если полузащитник монегасков Александр Головин давно стал звездой на Лазурном берегу, то вот голкипер парижан Матвей Сафонов лишь недавно выгрыз конкуренцию у вратаря сборной Франции Люки Шевалье.

Правда, встретились два россиянина друг против друга только в первой встрече, и для обоих она сложилась не слишком удачно. Сафонов пропустил дважды в первые 20 минут, а Головин схлопотал удаление в самом начале второго тайма. При этом, несмотря на скверное начало матча для ПСЖ, партнеры российского голкипера сумели превратить 0:2 в 3:2 в свою пользу и перевести дуэль в Париж с приемлемым результатом в запасе.

Ответный матч пришелся на день рождения Сафонова, которому 25 февраля исполнилось 27 лет, и Матвей получил шанс выйти в стартовом составе в седьмой игре подряд. И оборона Парижа не сказать что давала россиянину отдохнуть: да чего уж, там защита порой вообще творила форменное безобразие. Чем и воспользовался Магн Аклиуш (к слову, тоже именинник) под конец первого тайма, спокойно покатив в угол в мертвую для вратаря зону.

Но ПСЖ все же находится в куда более приемлемой форме, нежели "Монако", который лихорадит по ходу сезона. Голы Маркиньоса и Хвичи Кварацхелия в промежутке с 60-й по 66-ю минуту почти не оставили шансов гостям на камбэк. В концовке матча защита столичного клуба вновь преподнесла подарок не Сафонову, а сопернику, удачно вынеся мяч аккуратно под точный удар из штрафной по центру Джордану Тезе, – 2:2. Но финальный свисток раздался почти тут же, поэтому Матвей может отпраздновать еще и выход своей команды в 1/8 финала.

Кроме того, в стыковых матчах было еще две пары, где были представлены два немецких клуба. И если "Байер" вполне уверенно прошел "Олимпиакос" (2:0 по сумме встреч), то вот дортмундская "Боруссия" драматично вылетела в битве с "Аталантой". В Германии немцы победили 2:0, а в Италии к 98-й минуте счет на табло завис на 3:1 уже в пользу бергамасков. Все ждали овертайм, но случился пенальти в ворота "Боруссии", который блистательным выстрелом в девятку исполнил полузащитник "Аталанты" Лазар Самарджич.

С 1/8 финала Лиги чемпионов в дело уже вступят лучшие из лучших – команды, которые заняли по итогам Общего этапа места с первого по восьмое. Дебютные игры этой стадии пройдут 10–11 марта, ответные – 17–18-го. Состав пар определится на жеребьевке, назначенной на 27 февраля.

