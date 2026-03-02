Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 16:50

Спорт

"Новости дня": фестиваль ГТО прошел в школе № 1347 в районе Солнцево

"Новости дня": фестиваль ГТО прошел в школе № 1347 в районе Солнцево

"Москва – столица спорта": восьмую зимнюю спартакиаду АФК "Система" провели 28 февраля

Собянин подвел итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей

В Швеции установили мировой рекорд по продолжительности розыгрыша в настольном теннисе

Матч "Спартака" и "Сочи" перенесли из-за беспилотной опасности

Бесплатные занятия по зумбе проведут на ВДНХ

В РПЛ заявили, что могут отменить матч между "Сочи" и московским "Спартаком"

"Москва – столица спорта": жителям столицы рассказали о фрисби

Российский теннисист Медведев взял титул турнира категории ATP-500 в Дубае

Новости мира: мощный торнадо обрушился на Таиланд

В школе № 1347 района Солнцево прошел фестиваль ГТО. Классы соревновались за звание лучших в своей параллели, а каждый ученик мог установить личный рекорд. В программе были бег на различные дистанции, подтягивания, отжимания, упражнения на гибкость и координацию, а также стрельба по мишеням из лазерных винтовок.

Заместитель директора Московского центра воспитательных практик Илья Мадилов сообщил, что 2025 год стал самым массовым: более 240 тысяч школьников и студентов выполнили нормативы, из них 130 тысяч – на знак. Сдать ГТО можно в Московском центре воспитательных практик и более чем на 300 площадках в школах и колледжах.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
спортгородвидео

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика