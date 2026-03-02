"Новости дня": фестиваль ГТО прошел в школе № 1347 в районе Солнцево

В школе № 1347 района Солнцево прошел фестиваль ГТО. Классы соревновались за звание лучших в своей параллели, а каждый ученик мог установить личный рекорд. В программе были бег на различные дистанции, подтягивания, отжимания, упражнения на гибкость и координацию, а также стрельба по мишеням из лазерных винтовок.

Заместитель директора Московского центра воспитательных практик Илья Мадилов сообщил, что 2025 год стал самым массовым: более 240 тысяч школьников и студентов выполнили нормативы, из них 130 тысяч – на знак. Сдать ГТО можно в Московском центре воспитательных практик и более чем на 300 площадках в школах и колледжах.

Подробнее – в программе "Новости дня".