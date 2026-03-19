Аргентинский футболист Лионель Месси забил 900-й гол в своей карьере. Это случилось в матче с "Нэшвиллом". Нападающий клуба "Интер Майами" отличился на 7-й минуте игры, пробив в дальний угол из пределов штрафной.

За всю историю футбола больше Месси забил только португалец Криштиану Роналду – 965 голов. Однако он сыграл почти на 200 матчей больше. По голам без учета пенальти Месси своего главного конкурента уже обогнал.

