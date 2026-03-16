Российские спортсмены с триколором прошли на церемонии закрытия Паралимпиады в Италии. Знаменосцами стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

На церемонии были все шесть российских спортсменов, которых допустили к соревнованиям. Помимо Ворончихиной и Голубкова, это лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филии Шеббо.

Российская сборная заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады и завоевала восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.