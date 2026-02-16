Хоккейные клюшки сделают из кремлевской елки

Кремлевская елка получит вторую жизнь. Из нее сделают уникальные клюшки, которые особо ценятся среди хоккеистов. Елку демонтировали с Соборной площади Кремля 22 января.

По словам председателя Всероссийского общества охраны природы, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, клюшек, которые делают из кремлевской елки, не так много. Их обычно дарят тем людям, которые вносят определенный вклад в охрану природы.

