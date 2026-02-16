Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 19:30

Общество

Хоккейные клюшки сделают из кремлевской елки

Хоккейные клюшки сделают из кремлевской елки

"Вопрос спорный": стоит ли участвовать в марафонах и челленджах

Ночь на 18 февраля станет самой холодной в Москве на неделе

Метель и сильный ветер обрушились на Москву из-за циклона "Вивиана"

Сотрудницу салона красоты в Москве обвинили в краже и уволили, не доплатив зарплату

Урок "Разговоры о важном" ко Дню защитника Отечества прошел в школе № 953 района Бибирево

В Москве девушку уволили из салона красоты после отказа пройти проверку на полиграфе

Температура будет ниже климатической нормы в Москве во второй половине февраля

Экскурсии для учеников медклассов провели в крупнейших московских больницах

Температура опустится до минус 17 градусов в Москве в ночь на 17 февраля

Кремлевская елка получит вторую жизнь. Из нее сделают уникальные клюшки, которые особо ценятся среди хоккеистов. Елку демонтировали с Соборной площади Кремля 22 января.

По словам председателя Всероссийского общества охраны природы, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, клюшек, которые делают из кремлевской елки, не так много. Их обычно дарят тем людям, которые вносят определенный вклад в охрану природы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлексей Лазаренко

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика