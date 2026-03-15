Сборная России завоевала 12 медалей на Паралимпиаде в Италии

Сборная России заняла третье место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр, которые завершились в Милане и Кортина-д'Ампеццо 15 марта. Всего в активе спортсменов 12 наград, 8 из которых – золотые. Итоги Игр, на которых Россия выступила с гимном и флагом впервые за 12 лет, подведет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

В тройке сильнейших

Сборная России выступила на Паралимпиаде с национальной символикой страны впервые со времен Игр в Сочи 2014 года. В итоге гимн в честь наших спортсменов играл на соревнованиях в Милане и Кортина-д'Ампеццо целых восемь раз!

Трижды – в честь 24-летней лыжницы Анастасии Багиян, которая завоевала золото в спринте, а также гонках на 10 и 20 километров. В этом россиянке, которая выступает в категории незрячих спортсменов, помогал ее ведущий Сергей Синякин.





Анастасия Багиян трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Италии 2026 года Золотые медали, конечно, не приелись. Эмоции очень яркие.

Еще два золота в лыжных гонках на 10 и 20 километров России принес 30-летний Иван Голубков, соревнующийся в категории спортсменов с поражением нижних конечностей и туловища. До Паралимпиады в Италии он завоевал шесть побед на чемпионатах мира и девять на этапах Кубка мира, но до главных игр четырехлетия все никак не получалось добраться по разным причинам. Получив шанс, Голубков воспользовался им сполна.

"Ощущения нереальные. Слышал всех. Мы пели вместе гимн нашей страны", – сказал Иван журналистам после победы в гонке на 10 километров.

К слову, Голубков был выбран знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Паралимпийских игр вместе с горнолыжницей Варварой Ворончихиной. У 23-летней спортсменки сразу четыре медали в категории атлетов с поражением одной верхней конечности: два золота в супергиганте и слаломе, серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске. Именно Ворончихина стала первой россиянкой за 12 лет, в честь которой звучал гимн и поднимали флаг страны, и в этот невероятный момент на пьедестале она не смогла сдержать слез.





Варвара Ворончихина двукратная чемпионка Паралимпиады в Италии 2026 года Честно, мне очень приятно, что именно я смогла сотворить историю. И именно при мне мы впервые за 12 лет услышали гимн. Может, я устала и не могу осознать, насколько это глобально. Когда вернусь домой, я, наверное, это пойму.

Еще три медали – в активе 28-летнего горнолыжника Алексея Бугаева. У него уже есть пять наград Сочи 2014 года (два золота, два серебра и бронза) и две времен Пхенчхана 2018-го (золото и серебро), а теперь – еще три с Игр в Италии 2026-го. Бугаев завоевал золото в слаломе и две бронзы в скоростном спуске и гигантском слаломе. Он выступает в той же категории спортсменов, что и Варвара Ворончихина.

"Благодарность нашей команде, нашим тренерам. А медаль посвящаю русским людям, русскому народу. Мы самые сильные, через все пройдем, со всем справимся", – сказал Бугаев журналистам.

К сожалению, еще два спортсмена из российской делегации – парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо – не сумели добраться до наград, но бились более чем достойно. Всего в активе сборной России 12 медалей и третье место в общем зачете. Лидером же стал Китай, у которого в активе 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. Второе место завоевала команда США: "звездно-полосатые" заработали 13 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

"Враждебных высказываний не было"

Успехи российских паралимпийцев неоднократно отмечал Владимир Путин, направляя им поздравительные телеграммы.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал членов сборной, которые выступили на Паралимпиаде в Италии, героями. Его слова привела пресс-служба министерства.





Михаил Дегтярев министр спорта РФ, глава ОКР Чемпионы, призеры и участники Игр – <...> наши герои, которых сегодня чествует вся страна. Выступая в меньшинстве, вошли в топ лучших команд. Как неоднократно отмечал президент России Владимир Владимирович Путин, наши паралимпийцы неизменно добиваются впечатляющих результатов, своими победами и рекордами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков подчеркнул, что выступление в Милане превзошло самые смелые ожидания, назвав его достойным и мощным.

"Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену", – процитировала Рожкова пресс-служба ПКР.

Ранее глава организации объявил журналистам, что партнер ПКР, одна из букмекерских компаний, выплатит всем российским участникам Паралимпиады по 1 миллиону рублей, вне зависимости от их результатов.

При этом российским спортсменам все же не удалось избежать политических жестов со стороны своих оппонентов. В частности, некоторые соперники отказывались фотографироваться с представителями РФ на одном пьедестале.

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее ведущий Флориан Бауманн после победы Анастасии Багиян в спринте не сняли головные уборы во время исполнения гимна России и показательно не смотрели на флаг РФ, а также проигнорировали совместное фото.

Позднее Кацмайер в беседе с немецкими СМИ не стала скрывать, что ее поведение – политический жест, но тут же сама невольно подчеркнула абсурдность своего высказывания.

"Возможно, это очень милые люди, с которыми мы могли бы дружить. Обидно, что политика все так омрачает", – заявила Кацмайер.

В чем тогда смысл смешивать спорт и политику, если главное, что ваши соперники – "милые люди, с которыми можно дружить"? Логика не поддается объяснению. Тем более, что далеко не все представители западных стран поступали точно также.

Яркий пример – противостояние Варвары Ворончихиной с шведской лыжницей Эббой Оршо. И на пьедестале спокойно позировали вместе, и никаких провокационных жестов в сторону россиянки не было.





Варвара Ворончихина двукратная чемпионка Паралимпиады в Италии 2026 года У меня хорошие отношения с девчонками. Никаких враждебных высказываний в мой адрес не было. Мы все время с ними соревновались, очень много лет. Они меня всегда поздравляют в случае побед. У нас отличные отношения.

Больше всех в политических жестах, как и ранее, усердствовали представители Украины. Один из последних перфомансов – демонстративный бойкот церемонии закрытия соревнований. Судя по всему, выходки украинцев уже настолько надоели даже организаторам, что глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс прямо обвинил эту страну в попытках смешивать политику и спорт.

"Всегда предпринимались попытки отвлечь внимание от спорта. И я думаю, что в итоге другие национальные паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо, сосредоточившись на спорте. Я понимаю, но в какой-то степени это разочаровывает. Я очень надеюсь, что это послужит уроком и для тех национальных комитетов, которые предпочли сосредоточиться больше на политической стороне вопроса, чем на спортивной, потому что спорт возобладал", – заявил Парсонс изданию Associated Press.

Михаил Дегтярев в своем обращении также отметил, что отношение к россиянам было в целом дружелюбным. Однако в МПК все равно было направлено обращение, чтобы случившиеся эпизоды получили должную оценку.

