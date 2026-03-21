21 марта, 16:15Спорт
Спортивный праздник для горнолыжников и сноубордистов прошел на Воробьевых горах
Любители горных лыж и сноуборда нарядились в карнавальные костюмы. По случаю закрытия сезона для них устроили большой спортивный праздник на Воробьевых горах.
Задачей участников было не только продемонстрировать мастерство, но и удивить своим внешним видом. ООбщий призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, за первое место предусмотрено 50 тысяч рублей, призы разделены на четыре категории.
