21 марта, 14:22Транспорт
В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полетов. На данный момент работа авиагавани переведена в штатный режим.
Аэропорт Домодедово продолжает обслуживать рейсы по согласованию. Ранее аналогичные меры применялись в Шереметьево, однако затем были отменены.
Кроме того, в течение дня, 21 марта над Москвой было сбито 54 вражеских беспилотника. Экстренные службы работают на месте происшествия.