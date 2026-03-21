В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полетов. На данный момент работа авиагавани переведена в штатный режим.

Аэропорт Домодедово продолжает обслуживать рейсы по согласованию. Ранее аналогичные меры применялись в Шереметьево, однако затем были отменены.

Кроме того, в течение дня, 21 марта над Москвой было сбито 54 вражеских беспилотника. Экстренные службы работают на месте происшествия.