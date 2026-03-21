В Москве начали весеннюю промывку дорожной инфраструктуры

В столице после зимы приступили к очистке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в официальном канале комплекса городского хозяйства (КГХ) в МАХ.

Уборка улиц и территорий Москвы осуществляется силами специалистов КГХ. Для выполнения работ задействованы как бригады ручного труда, так и специализированная поливомоечная техника.

Как уточняется, коммунальные службы промывают дорожные знаки, информационные щиты, барьерные ограждения и шумозащитные экраны вдоль дорог.

Ранее в столице начали готовить гидроузлы к весеннему половодью. В регионе оно обычно начинается в конце марта – начале апреля.

В частности, специалисты проверяют работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яузе и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах.