Минцифры РФ опровергло информацию о "белых списках" для домашних интернет-провайдеров

Минцифры РФ назвало ложной информацию о том, что домашние интернет-провайдеры в Москве готовятся ввести "белые списки" сервисов, сообщило ведомство.

Там пояснили, что при угрозе атак БПЛА в регионах точечно отключается только мобильный интернет, чтобы снизить точность наведения дронов. Проводной интернет к беспилотникам отношения не имеет, поэтому в его ограничении нет необходимости.

Ранее в Минцифры рассказали, что включение в "белые списки" происходит по согласованию с профильными ведомствами и при соответствии требованиям органов. Главным условием для включения в перечень является нахождение всех используемых вычислительных ресурсов на территории РФ.

До этого туроператоры попросили ведомство внести их в "белый список". В АТОР заявили, что в условиях отсутствия доступа россияне не могут получить ваучеры, билеты или зайти в личный кабинет. При этом телефон не решает всех задач.