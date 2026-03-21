Собянин: Еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на столицу. Об этом заявил в МАХ Сергей Собянин.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее ПВО сбило 53 беспилотника, предпринявших атаку на Москву. На фоне этого в авиагаванях Внуково и Домодедово выпуск и прием самолетов производится по согласованию.

Аналогичные ограничения вводились в аэропорту Шереметьево 21 марта. Позднее сообщалось, что меры были сняты.