До четырех лет лишения свободы может грозить россиянам за сбор подснежников

За сбор подснежников и других растений, занесенных в Красную книгу России, может грозить до 4 лет лишения свободы и административный штраф до 1 миллиона рублей, следует из соответствующего закона РФ.

Согласно закону, уничтожение растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, может повлечь административный штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч – для должностных лиц и до 1 миллиона – для юридических.

В особо тяжелых случаях – при умышленном уничтожении на особо охраняемых природных территориях – возможна уголовная ответственность: штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Подснежники признаны редкими и находящимися под угрозой исчезновения растениями.

Ранее сообщалось, что из-за массового сбора ландыши перестали размножаться семенами, что ведет к вырождению вида. Эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов призвал вести себя на природе внимательно, иначе от нее "ничего не останется".