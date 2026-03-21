21 марта, 17:50Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточнялось, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные меры применялись в Шереметьево, однако затем были отменены.
Также днем 21 марта над Москвой было сбито 54 вражеских беспилотника. На месте происшествия работают экстренные службы.