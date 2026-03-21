Два человека погибли в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области погибли две женщины, еще одна ранена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут оставаться люди. В настоящее время идет разбор конструкций, который осложняется высокой активностью вражеских дронов.

Еще одна женщина пострадала. Она в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, переломом предплечья была доставлена главой поселения в больницу. После стабилизации состояния ее переведут в Белгород.

Гладков добавил, что здание социального объекта разрушено. Также огнем был уничтожен объект торговли.

Ранее в результате атаки вражеских беспилотников в Саратове пострадали два человека, они обратились за медицинской помощью. Также в городе повреждены несколько жилых домов.