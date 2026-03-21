Ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский сняты, сообщила Росавиация.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.

Меры применялись днем 21 марта. Аналогичные ограничения вводились в Шереметьево, однако затем были отменены.

Днем 21-го числа над Москвой было сбито 54 вражеских беспилотника. На месте случившегося работали экстренные службы.