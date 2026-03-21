21 марта, 18:34
Ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский сняты, сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.
Меры применялись днем 21 марта. Аналогичные ограничения вводились в Шереметьево, однако затем были отменены.
Днем 21-го числа над Москвой было сбито 54 вражеских беспилотника. На месте случившегося работали экстренные службы.