Лавров: РФ была готова к украинскому урегулированию на Аляске, теперь США "колеблются"

Россия была готова к урегулированию по Украине еще на Аляске, а теперь Соединенные Штаты начинают "колебаться", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР.

По словам министра, Вашингтон предлагает обсудить возможные уступки в обмен на экономические перспективы. Однако вместе с этим, как отметил Лавров, Россию вытесняют с мировых энергетических рынков.

В начале марта Владимир Путин предупредил о возможном досрочном уходе страны с европейского газового рынка, если Европа решит полностью отказаться от российского топлива. Глава государства напомнил о планах ЕС ввести через месяц ограничения на покупку газа РФ.

При этом в 2027 году ограничения могут стать еще более строгими. В связи с этим президент поручил правительству и отечественным компаниям изучить возможность поставок природного газа из России на новые перспективные рынки.

Позднее Путин отметил, что Россия готова продолжать экспорт нефти и газа в Европу, но ожидает от ЕС четких сигналов о готовности отказаться от политического давления в этой сфере.