"Новости дня": реконструкция стадиона "Торпедо" завершится в Москве в 2026 году

В этом году завершится масштабная реконструкция стадиона "Торпедо" в Даниловском районе Москвы. Там появится современный спорткомплекс площадью почти 63 тысячи квадратных метров. На его территории обустроят тренировочные поля, трибуны, детский клуб, музей и другие объекты.

В районе Коптево в Москве модернизируют школу № 1576 по программе "Моя школа". Пространства в здании будут подстраиваться под идеи детей и педагогов. Модульная мебель и раздвижные стены позволят за несколько минут из огромного помещения создать уютный лекторий или творческую мастерскую. Также ученики профильных классах получат современное оборудование для реализации своих проектов.

