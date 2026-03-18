"Москва – столица спорта": москвичам рассказали про гонки на собачьих упряжках

Сибирские хаски и другие северные породы веками помогали людям выживать в суровых условиях. Они перевозили грузы, почту и даже спасали жизни. Сегодня их работа стала больше спортом и увлечением.

Каждая собака в упряжке знает свою роль. Первые собаки – лидирующие, они создают темп всей упряжки. Последними ставят либо самых сильных, либо молодых псов, которые пытаются научиться.

Люди катаются в нартах – это легкие северные сани на длинных полозьях. Человек, который отвечает за упряжку, контролирует поездку сзади. Собаки тянут повозку со скоростью 30 километров в час.

