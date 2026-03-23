23 марта, 08:00
Врач "Авангарда" помог игроку забросить шайбу в матче с "Северсталью"
В матче "Авангарда" и "Северстали" врач омского клуба Сергей Веретенников быстро передал клюшку через борт Майклу Маклауду. Спустя несколько секунд игрок получил передачу и отправил шайбу в ворота соперника.
В рамках матча НХЛ российские хоккеисты Павел Минтюков и Матвей Мичков едва не устроили драку, но вовремя остановились. Вместе с тем в Сети набирает популярность видео с одноногим вратарем, который вышел на поле и выполнил серию эффектных сейвов.
