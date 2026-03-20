Российский вратарь Сафонов признан лучшим голкипером недели в Лиге чемпионов

Российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова признали лучшим голкипером недели в Лиге чемпионов. Он попал в символическую команду прошедших игр по итогам ответных матчей 1/8 финала. Парижский клуб одержал гостевую победу над лондонским "Челси" со счетом 3:0.

FIFA обязала женские сборные включать в тренерский штаб как минимум двух женщин. Одна из них должна быть главным тренером или его ассистентом. Правило распространяется на все юношеские и старшие женские футбольные турниры FIFA , соревнования национальных команд и клубные соревнования.

