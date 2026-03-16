Теннисист Медведев проиграл Синнеру в финале турнира серии "Мастерс" в Калифорнии

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале турнира серии "Мастерс" в Калифорнии. В решающем матче в Индиан-Уэллсе он проиграл в двух партиях второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Игра, которая длилась почти 2 часа, выдалась крайне тяжелой.

Перед главной встречей Синнер заявил, что очень высоко оценивает уровень своего соперника, отметив его мощную подачу и отличный баланс на корте.

