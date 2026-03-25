Умер дядя Анджелины Джоли, американский композитор Чип Тейлор

Ушел из жизни американский актер и композитор-песенник Чип Тейлор, брат актера Джона Войта и дядя актрисы Анджелины Джоли. Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на публикацию его друга, певца Билли Веры в соцсети.

В сообщении сказано, что композитор скончался в понедельник, 23 марта, в хосписе. Ему было 86 лет.

При рождении его звали Джеймс Уэсли Войт. Имя Тейлор композитор выбрал в качестве сценического псевдонима. Он является автором произведений Angel of the Morning и Wild Thing.

В 2016 году Тейлора включили в Зал славы авторов песен. Его композиции звучали в том числе в фильмах "Дэдпул и Росомаха", "Джерри Магуайер", а также в мультфильме "Семейка Аддамс".

