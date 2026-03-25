Новости

Новости

25 марта, 16:30

Происшествия

Пропавшего без вести после взрыва в Севастополе признали погибшим

Фото: MAX/"МЧС Севастополя"

20-летний молодой человек, который считался без вести пропавшим после взрыва в доме в Севастополе, признан погибшим. Об этом Следственный комитет по региону сообщил в MAX.

Останки были обнаружены и изъяты в ходе следственных действий на месте происшествия. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат молодому человеку, который проживал на 1-м этаже дома, где находился эпицентр трагедии.

Тем временем специалисты полностью восстановили тепловой контур и подачу коммунальных услуг в первом и втором подъездах пострадавшего дома, сообщил председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по городской инфраструктуре Павел Харламов.

"В двадцатом доме, начиная со второго подъезда, все точно так же – полностью работают в штатном режиме все коммунальные системы", – приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что часть эвакуированных жильцов вернулись в квартиры, расположенные в безопасной части дома.

Взрыв произошел на улице Корчагина 24 марта. Помимо молодого человека, в результате трагедии погибли 2 человека, еще 12 пострадали, в том числе 3 детей. Одна из них, 14-летняя девочка, находится в тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, позже его дополнили статьей о незаконном хранении взрывного устройства. Местные власти исключили взрыв бытового газа в качестве причины произошедшего. В городе был введен режим ЧС регионального характера.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

