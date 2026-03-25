Пропавшего без вести после взрыва в Севастополе признали погибшим

20-летний молодой человек, который считался без вести пропавшим после взрыва в доме в Севастополе, признан погибшим. Об этом Следственный комитет по региону сообщил в MAX.

Останки были обнаружены и изъяты в ходе следственных действий на месте происшествия. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат молодому человеку, который проживал на 1-м этаже дома, где находился эпицентр трагедии.

Тем временем специалисты полностью восстановили тепловой контур и подачу коммунальных услуг в первом и втором подъездах пострадавшего дома, сообщил председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по городской инфраструктуре Павел Харламов.

"В двадцатом доме, начиная со второго подъезда, все точно так же – полностью работают в штатном режиме все коммунальные системы", – приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что часть эвакуированных жильцов вернулись в квартиры, расположенные в безопасной части дома.

Взрыв произошел на улице Корчагина 24 марта. Помимо молодого человека, в результате трагедии погибли 2 человека, еще 12 пострадали, в том числе 3 детей. Одна из них, 14-летняя девочка, находится в тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, позже его дополнили статьей о незаконном хранении взрывного устройства. Местные власти исключили взрыв бытового газа в качестве причины произошедшего. В городе был введен режим ЧС регионального характера.