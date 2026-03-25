Депутат Валерий Филиппов из Челябинской области в 70 лет ушел на СВО

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов в 70-летнем возрасте принял решение отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заксобрания региона.

В марте парламентарий заключил полугодовой контракт с Минобороны РФ, после чего уведомил об этом Законодательное собрание. Орган решил оставить за ним его полномочия.

Согласно открытой информации, Филиппов родился 27 января 1956 года в поселке Увельском Челябинской области. В июне 2025-го он был избран депутатом от фракции "Единая Россия". Также чиновник представлял интересы региона в Заксобрании в V–VIII созывах. В настоящее время он также занимает пост президента компании "Увелка".

Ранее журналисты сообщали, что на СВО ушел бывший глава городского округа Долгопрудный Московской области Владислав Юдин, арестованный еще в 2024 году по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Утверждалось, что контракт с Минобороны РФ политик заключил, когда находился в СИЗО.