В "Виртуальной студии Горького 55.8" в Москве прошли съемки фильма Юрия Быкова

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В "Виртуальной студии Горького 55.8", подведомственной столичному Депкультуры, сняли яркие сцены триллера "Вершина" режиссера Юрия Быкова. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

По сюжету кинокартины, человек-загадка Дмитрий Зорин (Артем Быстров) прибыл в лагерь альпинистов. Группа из 10 человек-любителей должна подняться на вершину горы под присмотром трех гидов (Кирилл Полухин, Андрей Смоляков и Иван Фоминов). На пути к пику высотой 5 200 метров альпинистов ждут метели, снежная лавина и холод. Главным препятствием для них станет встреча со своими страхами и ошибками прошлого.

На mos.ru отметили, что натурные съемки фильма прошли на Северном Кавказе, в том числе в Приэльбрусье, на территории горнолыжного курорта "Архыз", а также в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Ради эффектных кадров некоторые члены группы преодолели свои страхи. Кроме того, для съемок была возведена казарма на высоте 3 300 метров над уровнем моря.

Весь фильм нельзя было снять в горах из соображения безопасности. Трюки каскадеров сопряжены с большим риском, который увеличивается в сложных погодных условиях высокогорья. В связи с этим съемки переместились в "Виртуальную студию Горького 55.8" в столице. Павильон располагается в студийном комплексе Киностудии имени М. Горького в Валдайском проезде, который недавно открыл Сергей Собянин.

На площадке студии был сооружен макет казармы для альпинистов с полуразрушенными стенами и выбитыми окнами. Антураж дополнил искусственный снег. Однако перед съемочной группой стола сложная задача, так как местность в районе казармы должна обладать фотореалистичностью.

Руководитель виртуальной студии Алексей Евдокимов рассказал, что для съемок был спроектирован и создан светодиодный экран размером 16 на 7 метров. С помощью него воссоздали атмосферу высокогорья в павильоне. Для реальности изображение выводили на экран в формате HDR с глубиной цвета 10 бит, подчеркнул Евдокимов.

"Таким образом, мы добились идеального тонального рисунка без ступенчатых переходов на градиентах", – отметил он.

В павильоне актеры снимались несколько дней. Пейзаж за окнами казармы сменялся. Специалисты создавали день, ночь, сияние Млечного Пути, суровую пургу. Огромный экран смог передать фактуру и объем снежного вихря.

В настоящее время лента уже отснята. Премьера триллера "Вершина" запланирована на 2026 год.

