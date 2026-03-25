Врач Матюхова: крем с защитой от солнца важно подбирать по типу кожи

Крем с защитой от солнечных лучей необходимо выбирать, исходя из своего типа кожи. Об этом в беседе с "Радио 1" заявила врач-дерматовенеролог Ксения Матюхова.

Она рассказала, что у кремов есть разные фильтры. Например, физические – это диоксид титана и оксид цинка. Их действие можно сравнить с зеркалом – солнечные лучи отражаются от лица и тем самым блокируются. Они начинают работать сразу после нанесения и являются хорошим выбором для чувствительной кожи. Однако такие кремы оставляют заметный белый след.

Иначе работают химические фильтры, которые переводят лучи солнца в тепло. Такие кремы более легкие, не выбеливают кожу и подходят под макияж, отметила специалист. При этом они могут вызвать раздражение у чувствительной кожи и работают не сразу, а через 15–20 минут после нанесения.

По словам Матюховой, лучшим вариантом станут комбинированные фильтры. Главное – не забывать наносить крем на все открытые участки кожи, в том числе уши, область вокруг глаз, шею и линию роста волос. Она предупредила, что кожа остается незащищенной при снятии солнечных очков, что может привести к пигментации.

Врач рекомендовала не забывать про защиту от солнца тем, кто использует "активные" компоненты в уходе. Например, чувствительность кожи к ультрафиолету повышается от кислот и ретинола. Также без крема не обойтись после травматичных косметологических процедур, включая пилинги и лазерные шлифовки. В таком случае подойдут физические фильтры, чтобы избежать еще большего раздражения.

Кроме того, добавила специалист, к ожогам и пигментации приводит и парфюм. В связи с этим лучше не наносить его на открытые участки тела в солнечные дни.

