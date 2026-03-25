25 марта, 15:47

Бирюлевскую линию метро Москвы могут продлить до Щербинки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строящуюся Бирюлевскую линию столичного метро могут продлить до Щербинки после 2029 года. Об этом в интервью РИА Новости заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что в данный момент на территорию ТиНАО протянулись уже 3 линии метрополитена, всего там работает 13 станций. Туда же планируется продлить Бирюлевскую линию после того, как завершится ее возведение в старых границах города.

В настоящее время в составе новой ветки запланировано 10 станций. Протяженность Бирюлевской линии составит 22 километра. Она должна пройти от территории бывшей промзоны ЗИЛ до районов Западное и Восточное Бирюлево.

Ожидается, что запуск линии улучшит транспортную доступность 7 районов города, а путь до центра столицы для местных жителей сократится на 30 минут.

Всего до 2032 года будет построено 34 станции и 3 новых электродепо Московского метрополитена, рассказал ранее Сергей Собянин. За 15 лет было построено и реконструировано свыше 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо в метро и МЦК, в том числе вагоноремонтный завод "Братеево".

