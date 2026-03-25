Баскетболист Леброн Джеймс впервые за 16 лет не набрал очков в первой половине матча

Баскетболист, форвард команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс впервые за 16 лет не набрал очков в первой половине матча – старт игры с "Детройтом" для него оказался неудачным.

Во второй половине спортсмен сумел собраться и был близок к трипл-даблу: 12 очков, 9 подборов, 10 передач. Однако это не спасло его команду от поражения – "Лейкерс" уступил со счетом 110:113.

